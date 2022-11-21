Число погибших при пожаре на складе в центре Москвы снова возросло

Число погибших при пожаре у Комсомольской площади в Москве возросло до восьми человек

В Москве число погибших при пожаре на складе, который располагается у Комсомольской площади, сново возросло. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным авторов канала, число погибших возросло до восьми — спасатели обнаружили тело еще одного человека во время разбора завалов.

Предварительно, склад, где произошел пожар в воскресенье, 20 ноября, уже горел три года назад. Тогда Следственный комитет (СК) возбудил дело по факту пожара по статье о выполнении работ или оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Пожар на цветочном складе в центре Москвы начался днем в воскресенье, 20 ноября. Его площадь составила 2,5 тысячи квадратных метров — пожар удалось потушить только спустя девять часов. Из здания эвакуировали семерых человек, еще несколько смогли выбраться самостоятельно.

В СК назвали предварительной причиной пожара ненадлежащее хранение товаров и нарушение пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Источник ТАСС в экстренных службах, в свою очередь, заявил, что предварительно, причиной пожара стала неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.