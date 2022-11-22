Украину уличили в попытке решить проблемы своего бюджета за счет России

Экономист Демидов заявил, что цена транзита нефти через Украину не повлияет на прибыль РФ

Увеличивая стоимость транзита нефти через свою территорию, Украина пытается решить проблемы собственного бюджета за счет России. Тем не менее для российских нефтяников такой формат не будет критичным, поскольку он не отразится в значительной степени на прибыли компаний. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Украина заявила об увеличении стоимости транзита нефти на два с небольшим доллара, то есть, около 13,7 за тонну. Это не так критично — общая стоимость транспортировки в стоимости одного барреля составит 3-5 процентов. Другой момент, что Украина еще в апреле подняла цены на транзит на 50 процентов, теперь увеличивает снова. Получается, что за счет России страна пытается исправить проблемы собственного бюджета», — считает Демидов.

Он добавил, что такое увеличение стоимости, конечно, не решит всех проблем страны. По словам Демидова, поставки все равно останутся выгодными для российских нефтяников.

Ранее сообщалось, что письмо «Укртранснафты» о повышении тарифов на прокачку российской нефти по территории Украины через нефтепровод «Дружба» в 2023 году получено, «Транснефть» готовит обращение в правительственные структуры по поводу требований. Об этом заявил официальный представитель компании Игорь Демин.