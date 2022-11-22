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15:22, 22 ноября 2022Россия

Пригожин ответил на вопрос о планах по созданию политической партии в России

Пригожин заявил, что он не собирается создавать никакой политической структуры в России

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос о том, планирует ли он создавать в России политическую партию или движение. Об этом сообщает пресс-служба его компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

«Я не собираюсь создавать никакой политической структуры», — цитирует компания Пригожина.

Предприниматель подчеркнул, что у него нет планов по поддержке какой-либо политической партии. Пригожин также заявил, что не планирует участвовать в руководстве политических структур.

Ранее Пригожин рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» создают центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях. По его мнению, финансирование должно проходить за счет регионального бизнеса и состоять из жителей региона.

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Анастасия Шейкина
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