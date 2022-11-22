Путин вспомнил о беседах с Фиделем Кастро на открытии памятника в его честь

Президент России Путин и глава Кубы Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве

Президент России Владимир Путин вспомнил о последних беседах с лидером Кубы Фиделем Кастро в 2014 году в приветственной речи в честь открытия памятника кубинскому политическому деятелю совместно с главой Кубы Диас-Канелем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени — времени становления многополярного мироустройства. О том, что независимостью и достоинством не торгуют. О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму», — рассказал президент о многочасовых беседах с Кастро.

Памятник в честь Кастро изготовлен из бронзы, на его создание было потрачено полгода работы скульпторов. На памятнике, который был открыт на одноименной площади в Москве изображена фигура Фиделя, который стоит на скале с нанесенной картой острова Свободы.

19 ноября стало известно, что Мигель Диас-Канель прибыл в Москву. В программе мероприятий было запланировано, что лидеру двух государств поучаствуют в открытии памятника экс-президенту Кубы Фиделю Кастро и обсудят вопросы экономического и военно-технического сотрудничества между Москвой и Гаваной.