Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:22, 19 ноября 2022Мир

Президент Кубы прилетел в Россию

Президент Кубы Диас-Канель с супругой прилетел в Россию во Внуково-2
Мигель Диас-Канель Бермудес

Мигель Диас-Канель Бермудес. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Россию. Его борт приземлился в московском аэропорту Внуково-2, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что борт прибыл около 21:30 по московскому времени. В 21:50 Диас-Канель вместе с супругой и членами своей делегации сошел по трапу. В Россию кубинский лидер прилетел рейсом авиалиний Венесуэлы Conviasa.

В аэропорту главу государства встретил военный оркестр, который исполнил гимн Кубы и России. После этого Диас-Канель зашел в терминал. В Москве Диас-Канель встретится с российским президентом Владимиром Путиным и поучаствует в открытии памятника экс-президенту Кубы Фиделю Кастро.

16 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с президентом Кубы. Он отметил, что главам государств «есть много о чем поговорить».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров показал на видео процесс укрепления российских позиций в ЛНР
В США назвали условие для переговоров России и Украины
Кишинев подтвердил задержание трех граждан после теракта в Стамбуле
В Ленобласти восстановили газоснабжение котельных после пожара на газопроводе
Мэра Энергодара освободили от должности
Стало известно условие для ускоренного рассмотрения дела Валиевой в CAS
Президент Кубы прилетел в Россию
Роналду снялся в совместной рекламе Louis Vuitton с Месси
Экс-канцлер Австрии начал работать у зятя Трампа
Запорожская АЭС пострадала при украинском обстреле
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.