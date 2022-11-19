Президент Кубы прилетел в Россию

Президент Кубы Диас-Канель с супругой прилетел в Россию во Внуково-2

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Россию. Его борт приземлился в московском аэропорту Внуково-2, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что борт прибыл около 21:30 по московскому времени. В 21:50 Диас-Канель вместе с супругой и членами своей делегации сошел по трапу. В Россию кубинский лидер прилетел рейсом авиалиний Венесуэлы Conviasa.

В аэропорту главу государства встретил военный оркестр, который исполнил гимн Кубы и России. После этого Диас-Канель зашел в терминал. В Москве Диас-Канель встретится с российским президентом Владимиром Путиным и поучаствует в открытии памятника экс-президенту Кубы Фиделю Кастро.

16 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с президентом Кубы. Он отметил, что главам государств «есть много о чем поговорить».