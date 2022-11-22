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11:03, 22 ноября 2022Из жизни

Мужчина нашел обручальное средневековое кольцо стоимостью 2,8 миллиона рублей

CNN: житель Великобритании нашел кольцо XIV века стоимостью 2,8 миллиона рублей

Фото: Noonans

69-летний житель Великобритании Дэвид Борд нашел обручальное кольцо эпохи Средневековья стоимостью около 40 тысяч фунтов стерлингов (2,8 миллиона рублей). Об этом сообщает CNN.

Британец обнаружил старинное кольцо в английской деревне Торнкомб, графство Дорсет, в феврале 2020 года. Когда металлоискатель Борда пропищал, он увидел на земле предмет, похожий на обертку от конфеты. Вскоре мужчина понял, что это кольцо, но решил, что оно металлическое. «Когда я вернулся домой и очистил его от грязи, то понял, что все гораздо лучше, чем я думал», — рассказывает он.

Борд обратился к экспертам аукционного дома Noonans. Оценщики сообщили, что кольцо датируется XIV веком и находится в идеальном состоянии. Украшение инкрустировано бриллиантом и состоит из двух переплетенных лент из золота, символизирующих супружеский союз. Внутри кольца выгравирована надпись на старофранцузском языке, которая гласит: «Я храню тебе верность, храни и ты мне». Предполагается, что кольцо принадлежало баронессе Джоан Брук: муж подарил украшение ей на свадьбу в 1388 году.

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Кольцо будет выставлено на аукцион 29 ноября. Цена лота составит от 30 до 40 тысяч фунтов стерлингов (от 2,1 до 2,8 миллиона рублей). «Такого кольца, наверное, больше нигде не найти. В те времена каждое кольцо было уникальным. Не было массового производства, как сегодня. Это потрясающе», — утверждает Борд.

Ранее сообщалось, что в Канаде обнаружена английская монета, которая на данный момент является старейшим подобным артефактом, найденным на территории страны. Монета была отчеканена между 1422 и 1427 годами, когда в Англии правил король Генрих VI.

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Алиса Удовик
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