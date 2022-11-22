Мужчина нашел обручальное средневековое кольцо стоимостью 2,8 миллиона рублей

CNN: житель Великобритании нашел кольцо XIV века стоимостью 2,8 миллиона рублей

69-летний житель Великобритании Дэвид Борд нашел обручальное кольцо эпохи Средневековья стоимостью около 40 тысяч фунтов стерлингов (2,8 миллиона рублей). Об этом сообщает CNN.

Британец обнаружил старинное кольцо в английской деревне Торнкомб, графство Дорсет, в феврале 2020 года. Когда металлоискатель Борда пропищал, он увидел на земле предмет, похожий на обертку от конфеты. Вскоре мужчина понял, что это кольцо, но решил, что оно металлическое. «Когда я вернулся домой и очистил его от грязи, то понял, что все гораздо лучше, чем я думал», — рассказывает он.

Борд обратился к экспертам аукционного дома Noonans. Оценщики сообщили, что кольцо датируется XIV веком и находится в идеальном состоянии. Украшение инкрустировано бриллиантом и состоит из двух переплетенных лент из золота, символизирующих супружеский союз. Внутри кольца выгравирована надпись на старофранцузском языке, которая гласит: «Я храню тебе верность, храни и ты мне». Предполагается, что кольцо принадлежало баронессе Джоан Брук: муж подарил украшение ей на свадьбу в 1388 году.

Кольцо будет выставлено на аукцион 29 ноября. Цена лота составит от 30 до 40 тысяч фунтов стерлингов (от 2,1 до 2,8 миллиона рублей). «Такого кольца, наверное, больше нигде не найти. В те времена каждое кольцо было уникальным. Не было массового производства, как сегодня. Это потрясающе», — утверждает Борд.

Ранее сообщалось, что в Канаде обнаружена английская монета, которая на данный момент является старейшим подобным артефактом, найденным на территории страны. Монета была отчеканена между 1422 и 1427 годами, когда в Англии правил король Генрих VI.

