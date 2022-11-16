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11:39, 16 ноября 2022Из жизни

Археолог-любитель нашел старейшую английскую монету в истории Канады

На побережье Ньюфаундленда нашли отчеканенную в 1420-х годах английскую монету

Фото: Government of Newfoundland and Labrador

В Канаде обнаружена английская монета, которая на данный момент является старейшим подобным артефактом, найденным на территории страны. Об этом сообщает CBC News.

Золотая монета достоинством четверть нобля была найдена на южном побережье Ньюфаундленда местным археологом-любителем Эдвардом Хайнсом летом 2022 года. Мужчина сразу же передал ее в Археологическую службу.

Монета была отчеканена между 1422 и 1427 годами, когда в Англии правил король Генрих VI. Производство таких монет прекратилось около 1470 года. Прежняя старейшая английская монета в истории Канады датировалась 1490 годами, ее обнаружили в 2021-м.

По мнению исследователей, артефакт может перевернуть общепринятые представления о посещении Северной Америки европейцами. До сих пор считалось, что первым мореплавателем, достигшим Ньюфаундленда со времен заморских походов викингов в XI веке, был Джон Кэбот в 1497 году.

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Пока остается загадкой, как золотая монета могла оказаться на берегу. «Сейчас трудно объяснить, почему она туда попала или кто обронил ее. Это не та вещь, которая могла оказаться в кармане рядового рыбака», — сказал археолог Джейми Брейк.

Сотрудник музея Банка Канады Пол Берри отметил, что нобли времен Генриха VI, скорее всего, уже вышли из обращения к тому моменту, когда монету обронили на берегу Ньюфаундленда.

Точное место находки пока держится в тайне, так как там пока не ведутся официальные раскопки, а обнаружение такого артефакта может привлечь «черных копателей». Уникальная монета в скором времени будет выставлена на всеобщее обозрение в музее The Rooms города Сент-Джонс, провинция Ньюфаундленд и Лабрадор.

Ранее сообщалось, что в США с аукциона продали редчайшую монету 1913 года выпуска. Стоимость лота составила 4,2 миллиона долларов (более 255 миллионов рублей).

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Никита Савин
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