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11:34, 21 октября 2022Из жизни

Редчайшую монету продали с аукциона за 259 миллионов рублей

Fox Business: в США редчайшую пятицентовую монету продали за 4,2 миллиона долларов

Фото: Public Domain / Wikimedia

В США с аукциона продали редчайшую монету 1913 года выпуска. Об этом сообщает Fox Business.

Купленная аукционным домом GreatCollections пятицентовая монета, которую называют «Голова Свободы Уолтона», является одной из пяти подобных известных коллекционерам. Стоимость лота составила 4,2 миллиона долларов (более 259 миллионов рублей).

Исследователи из Смитсоновского института полагают, что монеты были отчеканены в начале 1913 года, но в оборот не поступили, так как дизайн с головой статуи Свободы на реверсе и римской цифрой V на аверсе был выведен из использования. Точное количество выпущенных монет неизвестно, а пять имеющихся на руках экземпляров считаются одними из самых редких и дорогих в американской нумизматике.

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Выкупленная GreatCollections «Голова Свободы Уолтона» была названа в честь коллекционера Джорджа Уолтона. Ее обнаружили только в 2003 году. До этого редчайший пятицентовик более 40 лет лежал в шкафу бывшего хозяина, который погиб в автокатастрофе в конце 1960-х. С тех пор монета несколько раз меняла хозяев. Последними ее владельцами была семья, купившая артефакт в 2018 году.

Ранее сообщалось, что редчайший австралийский пенни 1930 года ушел с молотка за миллионы рублей. Монета была по ошибке отчеканена в 1929 году, во время Великой депрессии.

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Никита Савин
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