Редчайшую австралийскую монету продали за миллионы рублей

Отчеканенный по ошибке пенни ушел с молотка за 59 тысяч австралийских долларов

Редчайший австралийский пенни 1930 года ушел с молотка за 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщает 7News.

Монета была по ошибке отчеканена в 1929 году, во время Великой депрессии. В тот год австралийские власти не заказывали чеканку пенни, поскольку дефляция и экономический спад привели к снижению спроса на деньги. Коллекционная монета находится в хорошем состоянии, на ней изображены бриллиант и шесть жемчужин на короне короля Георга V.

Пенни 1930 года был продан 2 октября на онлайн-аукционе Lloyds Auctions за 59,4 тысячи австралийских долларов (2,2 миллиона рублей).

Покупателем стал житель Западной Австралии, который собирается передать монету своим внукам. Аукционисты считают, что это рекордная цена продажи находящегося в обращении австралийского пенни в хорошем или удовлетворительном состоянии.

По словам директора аукциона Ли Хеймса, этот пенни — самая малотиражная австралийская монета, выпущенная до перехода на десятичную денежную систему. «Крайне редко на аукцион выставляется такой подлинный австралийский пенни», — добавил он.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании нашел в графстве Уилтшир редкую португальскую монету XV века, стоимость которой оценивают примерно в 30 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей). Старинную монету отчеканили между 1495 и 1521 годами в правление короля Португалии Мануэла I Счастливого.