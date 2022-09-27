Мужчина нашел в поле редкую монету XV века стоимостью два миллиона рублей

Мик Эдвардс нашел в Уилтшире старинную португальскую монету стоимостью 30 тысяч фунтов

Житель Великобритании нашел в графстве Уилтшир редкую португальскую монету XV века, стоимость которой оценивают примерно в 30 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей). Об этом сообщает ITV Weekend News.

Удача улыбнулась 62-летнему Мику Эдвардсу из графства Дарем, который увлекается поиском сокровищ при помощи металлоискателя. Монету диаметром 36 миллиметров и весом около 35 граммов мужчина нашел, когда отправился обследовать поле рядом с фермой, куда приехал отдохнуть с женой.

Старинную монету отчеканили между 1495 и 1521 годами в правление короля Португалии Мануэла I Счастливого. Более того, это первая подобная находка на территории Великобритании.

Эдвардс рассказал, что решил пройтись с металлоискателем по полю утром перед завтраком, сделал несколько шагов и поймал четкий сигнал. «Я просто остолбенел, сидел и таращился на монету, затаив дыхание. Потом увидел крест, и подумал, что она, должно быть, испанская, но потом выяснил, что она португальская, потому что короля звали Мануэл I», — поделился воспоминаниями британец.

Мужчина решил продать свою находку на аукционе, который должен состояться в конце сентября.

Ранее сообщалось, что власти США передали Израилю изготовленную почти 2000 лет назад монету. Исторический артефакт был найден черными копателями в начале XXI века и нелегально вывезен в Америку.

