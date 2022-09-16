Редчайшую монету стоимостью в миллион долларов вернули из США в Израиль

Власти США передали Израилю отчеканенный в 69 году нашей эры шекель

Власти США передали Израилю изготовленную почти 2000 лет назад монету, которая была найдена черными копателями и вывезена из страны по поддельным документам. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Монета, называемая Четверть шекеля, была отчеканена в 69 году нашей эры во время восстания евреев против Римской империи. Такие монеты имели, скорее, пропагандистское значение, напоминая жителям Иудеи об их стремлении к независимости. Артефакт особенно ценен для Израиля тем, что в музеях страны до сих пор не было ни одного подобного шекеля. Его стоимость оценивается в один миллион долларов США (около 60 миллионов рублей). В данный момент известно о трех подобных артефактах: один находится в коллекции Британского музея, а два других — в руках коллекционеров или перекупщиков.

Монета, которую вернули представителям Израиля на церемонии, прошедшей в понедельник, 12 сентября, в Нью-Йорке, была найдена черными копателями в начале 2000-х годов в районе Храмовой горы в Иерусалиме. Управление древностей Израиля узнало о редчайшем артефакте в 2002 году, когда монета стала всплывать на подпольных аукционах. Через несколько лет шекель вывезли через Иорданию в Великобританию, а в 2017 году по поддельным документам переправили в США.

В том же году «Четверть шекеля» была выставлена на аукцион в Денвере, штат Колорадо, и к владельцу тут же явились следователи. Он заявил, что просто купил у кого-то несколько покрытых землей монет, и не знал о ценности шекеля. Впрочем, позже мужчина сознался, что понимал, какое сокровище попало к нему в руки.

Тем не менее в США не было произведено арестов в связи с попыткой продажи исторической ценности. Также нет информации об арестах в Израиле или Великобритании. Монета будет передана в один из музеев Израиля.

Ранее сообщалось, что в Индии строители, реставрировавшие дом, нашли клад старинных монет. Мужчины решили никому не сообщать о своей находке и вскоре были арестованы.