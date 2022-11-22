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21:17, 22 ноября 2022Мир

В Чехии призвали готовиться к крупномасштабной войне с Россией

Глава Генштаба армии Чехии Ржека призвал готовиться к крупномасштабной войне с Россией
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Pixabay

Чехии нужно поддерживать уровень максимальной боеготовности, считает начальник Генштаба чешской армии Карел Ржека. Об этом сообщает телеканал Česká televize, передает Irozhlas.

По его мнению, армии Чехии необходимо сохранить опыт контртеррористических операций, однако в первую очередь она должна подготовиться к крупномасштабным войнам против превосходящего противника.

«Нам необходимо поддерживать максимальный уровень боеспособности и готовности армии. Это высшая задача армии и на следующий год», — подчеркнул собеседник телеканала.

Ржека заявил, что война в Европе снова стала реальностью, а вечный мир — утопией. Кроме того, несмотря на огромное увеличение бюджета, у военных не хватит ресурсов для идеального решения всех задач. Поэтому он призвал солдат к «жестокой эффективности».

Глава Генштаба заключил, что при возникновении конфликта между Россией и НАТО, чешская армия будет активным участником с первой минуты.

Ранее издание Spiegel заявило, что специальная военная операция России на Украине показала необходимость более тщательной и масштабной военной подготовки бундесвера на случай вероятной оборонительной войны с Москвой. Как стало известно обозревателям издания, новый разработанный план действий предполагает не только увеличение трат на военные нужды, но и создание крупных соединений, таких как полноценные дивизии численностью до 10 тысяч человек.

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Марина Совина
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