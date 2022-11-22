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11:24, 22 ноября 2022Россия

Под Москвой при взрыве газа пострадала семья из трех человек

В городе Клин при взрыве газа в частном жилом доме пострадала семья из трех человек
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В городе Клин Московской области произошел взрыв газа в частном жилом доме. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

В результате хлопка баллона бытового газа пострадали три человека — ребенок и его родители. Пострадавших госпитализировали с ожогами разной степени. О причинах случившегося пока неизвестно.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

19 ноября на Сахалине часть жилого дома обрушилась в результате взрыва газа. Погибли 10 человек, среди которых четыре ребенка.

Предварительной причиной происшествия специалисты назвали неправильное хранение 20-литрового газового баллона. Дом не газифицирован, а взрывоопасный объект был размещен на балконе и, возможно, подключен к плите.

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Анастасия Шейкина
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