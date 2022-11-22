Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:12, 22 ноября 2022Мир

Американский конгрессмен раскрыл бизнес-схемы семьи Байдена

Конгрессмен Комер заявил о попытках семьи Байдена вести бизнес более чем в 50 странах мира

Фото: Hannah Beier / Reuters

Конгрессмен от Республиканской партии Джеймс Комер заявил о выявлении более 50 стран, в которых члены семьи президента США Джо Байдена пытались вести бизнес. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

«Комитет по надзору выявил более 50 стран, в которых семья Байдена искала возможности ведения бизнеса», пояснил он.

По его словам, американцы заслуживают знать, был ли лидер США скомпрометирован какой-либо из этих схем.

Ранее в ноябре Комер совместно с республиканцем Джимом Джорданом объявили о начале расследования в отношении президента США и членов его семьи. По их словам, они пытаются выяснить, ставит ли деловая деятельность семьи Байдена под угрозу национальную безопасность США. Конгрессмены также заявили, что лидер США был замешан в незаконной деятельности своего сына Хантера за рубежом.

Об участии Байдена в бизнесе сына также писала газета Daily Mail со ссылкой на информатора. По словам источника издания, в 2012 году Байден активно участвовал в телефонной беседе с сыном Хантером, его партнерами и еще рядом лиц. В ходе диалога они обсуждали новый проект по азартным онлайн-играм в Латинской Америке.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство «Северного потока-2»
В Турции заявили о неподдерживающей фантазии Зеленского Европе
Россияне перечислили основные страхи перед выходом на новую работу
Четыре человенка погибли при взрыве на севере Ирана
В США указали на ссору могущественных стран Европы из-за Украины
На заводе в Китае погибли не менее 36 человек
Россияне стали больше пить крепкое пиво
Американский конгрессмен раскрыл бизнес-схемы семьи Байдена
На российской трассе столкнулись 17 автомобилей
Индия решила запастись российской нефтью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.