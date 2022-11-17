Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:39, 17 ноября 2022Мир

Республиканцы объявили о начале расследования против Байдена

Республиканцы Комер и Джордан объявили о начале расследования в отношении Байдена

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Члены палаты представителей США республиканцы Джеймс Комер и Джим Джордан объявили о начале расследования в отношении президента Джо Байдена и членов его семьи. Трансляция пресс-конференции велась на сайте C-SPAN.

По их словам, это расследование стало приоритетным, поскольку они пытаются выяснить, ставит ли деловая деятельность семьи Байдена под угрозу национальную безопасность США, кроме того, республиканцы хотят определить способность президента страны к беспристрастному руководству. Конгрессмены также заявили, что Байден был замешан в незаконной деятельности своего сына Хантера за рубежом.

Ранее Комер пообещал провести расследование финансовых операций семьи президента США. Он отметил, что Республиканская партия в течение нескольких лет проводила расследование финансовых махинаций Хантера Байдена. Комер также сообщил, что республиканцы опубликуют результаты расследования в январе 2024 года в случае, если им удастся набрать большинство в Палате представителей.

Материалы по теме:
«Дела обстоят хреново» Байден винит Путина в бедах США. Почему все меньше американцев ему верят?
«Дела обстоят хреново»Байден винит Путина в бедах США. Почему все меньше американцев ему верят?
3 мая 2022
Крэк, проститутки и демократия. Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
Крэк, проститутки и демократия.Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
15 ноября 2022

Об участии Байдена в бизнесе сына писала также газета Daily Mail со ссылкой на информатора. По словам источника издания, в 2012 году Байден активно участвовал в телефонной беседе с сыном Хантером, его партнерами и еще рядом лиц. В ходе диалога они обсуждали новый проект по азартным онлайн-играм в Латинской Америке.

В начале октября сообщалось, что федеральным агентам удалось собрать достаточно доказательств для предъявления обвинений в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве, связанном с покупкой оружия, в отношении сына президента США. Решение о выдвижении обвинения против Байдена-младшего будет принимать федеральный прокурор штата Делавэр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Польша не позволит Украине участвовать в расследовании ракетного инцидента
53-летняя Татьяна Буланова назвала способы выглядеть моложе своих лет
Россия обжалует приостановку членства в Международном паралимпийском комитете
Шанс распознать прослушку телефона оценили
Бывший генпрокурор Украины назначена послом Швейцарии
В Германии произошел масштабный сбой сотовой связи
Самбурская посмеялась над копией платья Balenciaga Ольги Бузовой
«ВКонтакте» анонсировала чемпионат с рекордным призовым фондом
Украинские следователи прибыли на место падения ракеты в Польше
Найден новый биомаркер COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.