Республиканцы объявили о начале расследования против Байдена

Республиканцы Комер и Джордан объявили о начале расследования в отношении Байдена

Члены палаты представителей США республиканцы Джеймс Комер и Джим Джордан объявили о начале расследования в отношении президента Джо Байдена и членов его семьи. Трансляция пресс-конференции велась на сайте C-SPAN.

По их словам, это расследование стало приоритетным, поскольку они пытаются выяснить, ставит ли деловая деятельность семьи Байдена под угрозу национальную безопасность США, кроме того, республиканцы хотят определить способность президента страны к беспристрастному руководству. Конгрессмены также заявили, что Байден был замешан в незаконной деятельности своего сына Хантера за рубежом.

Ранее Комер пообещал провести расследование финансовых операций семьи президента США. Он отметил, что Республиканская партия в течение нескольких лет проводила расследование финансовых махинаций Хантера Байдена. Комер также сообщил, что республиканцы опубликуют результаты расследования в январе 2024 года в случае, если им удастся набрать большинство в Палате представителей.

Об участии Байдена в бизнесе сына писала также газета Daily Mail со ссылкой на информатора. По словам источника издания, в 2012 году Байден активно участвовал в телефонной беседе с сыном Хантером, его партнерами и еще рядом лиц. В ходе диалога они обсуждали новый проект по азартным онлайн-играм в Латинской Америке.

В начале октября сообщалось, что федеральным агентам удалось собрать достаточно доказательств для предъявления обвинений в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве, связанном с покупкой оружия, в отношении сына президента США. Решение о выдвижении обвинения против Байдена-младшего будет принимать федеральный прокурор штата Делавэр.