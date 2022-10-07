Следствие собрало доказательства для обвинения сына Джо Байдена

WSJ: следствие собрало доказательства для обвинения сына Байдена в налоговых преступлениях

Федеральным агентам удалось собрать достаточно доказательств для предъявления обвинений в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве, связанном с покупкой оружия, в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Решение о выдвижении обвинения против Байдена-младшего будет принимать федеральный прокурор штата Делавэр. Прокурора штата Дэвида Вайсса назначил на свой пост бывший американский лидер Дональд Трамп, который сделал расследование в отношение Хантера одной из ключевых линий своей предвыборной кампании 2020 года.

Ранее сообщалось, что Хантеру Байдену могут предъявить обвинения в перевозке проституток через границу штатов. Речь идет о нарушениях так называемого закона Манна, который запрещает перевозку людей по стране для «любых действий сексуального характера».