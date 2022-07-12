Сына Байдена заподозрили в трате десятков тысяч долларов на проституток

Daily Mail: сын Байден Хантер потратил за пять месяцев 30 тысяч долларов на проституток

Сыну президента США Джо Байдена Хантеру могут предъявить обвинения в перевозке проституток через границу штатов. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о нарушениях так называемого закона Манна, который запрещает перевозку людей через границы штатов для «любых действий сексуального характера». Сообщается, что на ноутбуке Хантера нашли подтверждение покупки электронного билета на поезд для трех проституток из Бостона в Нью-Йорк.

По данным издания, за пять месяцев сын американского лидера потратил 30 тысяч долларов на эскорт-услуги. В частности, банк JPMorgan Chase в своем Отчете о подозрительной деятельности (SAR) отметил как подозрительные транзакции, в которых фигурировала украинка Екатерина Морева (Ekaterina Moreva). Уточняется, что она получила десятки тысяч долларов от компании Хантера Байдена за организацию свиданий с проститутками.

Также сообщается, что в переписках с Моревой фигурирует название сайта, предлагающего «моделей». Помимо этого, Хантер посылал Мореве фотографии чеков, подтверждающих выплаты девушкам по вызову. При этом Байдена-младшего заподозрили в выдаче им чеков за «медицинские услуги».

Кроме того, «студентка» Анна Дехтяр из Флориды получила 274 873 доллара в период с ноября 2018 года по март 2019 года «без четкой, законной экономической цели», отмечалось в SAR.

Ранее были опубликованы кадры, на которых сын президента США Хантер Байден красуется без трусов и с пистолетом в руке. Вместе с ним в комнате находится обнаженная женщина. По версии издания New York Post, это проститутка.

В настоящее время Хантер Байден является фигурантом налогового расследования в США. Речь идет о деньгах, которые сын американского политика получал от украинской газовой компании Burisma.

Как заявлял член палаты представителей, республиканец Даррел Исса, Конгресс изучает содержимое ноутбука Хантера Байдена. Исса заявил, что необходимо отследить дело о ноутбуке сына Байдена «до самого верха, до "большого парня"». По его мнению, для этого требуется участие спецпрокурора.