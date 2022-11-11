Конгрессмен решил расследовать финансовые махинации Байденов

Fox News: конгрессмен-республиканец решил расследовать финансовые махинации Байденов

Конгрессмен от Республиканской партии Джеймс Комер пообещал провести расследование финансовых операций семьи президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«У меня плохие новости для президента, если он думает, что республиканцы собираются закрывать глаза на злоупотребление влиянием со стороны семьи Байденов, как это делали демократы», — сказал конгрессмен. Он отметил, что Республиканская партия в течение нескольких лет проводила расследование финансовых махинаций Хантера Байдена, сына действующего американского президента.

Комер подчеркнул, что республиканцы опубликуют результаты расследования в январе 2024 года в случае, если им удастся набрать большинство в Палате представителей (нижней палате Конгресса США). Сообщается, что при республиканском большинстве к расследованию присоединится его конгрессмен-сопартиец Джим Джордан в качестве председателя судебного комитета палаты представителей.

Fox News отмечает, что прокурор из Делавэра Дэвид Вайс проводит расследование по обвинению Хантера Байдена в различных налоговых нарушениях и лоббировании иностранных интересов. Федеральное расследование началось за два года до инаугурации Джо Байдена в 2018 году.

Ранее сообщалось, что, по предварительным подсчетам итогов промежуточных выборов в США, Республиканская партия заняла 222 места в палате представителей Конгресса США, а демократы получили только 215.