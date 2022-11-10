В США сообщили об увеличении разрыва между республиканцами и демократами

NBC сообщил об увеличении разрыва между республиканцами и демократами на выборах

По предварительным подсчетам итогов промежуточных выборов в США, Республиканская партия заняла 222 места в палате представителей Конгресса США, а демократы получили только 215, по данным на 10:50 мск. Об этом сообщает NBC News.

Подсчеты ведутся в реальном времени, итоговые данные пока не опубликованы. Голосование на промежуточных выборах в Конгресс США завершилось в некоторых штатах — например, округах в Индиане и Кентукки — уже в 18:00 по местному времени (02:00 мск). Последними принимать бюллетени прекратили участки в штатах Аляска и Гавайи в 00:00 по местному времени (08:00 мск).

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Ранее умерших в прошлом месяце демократов от штатов Пенсильвания и Теннесси переизбрали в палату представителей США. Так, бывший конгрессмен от Пенсильвании Энтони Делюка, скончавшийся 9 октября на 86-м году жизни, был переизбран с 85 процентами голосов. По информации Local Memphis, умершая 25 октября в возрасте 93 лет представитель от штата Теннесси Барбара Купер также выиграла гонку в избирательном округе своего штата.