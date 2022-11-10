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03:05, 10 ноября 2022Мир

Умерших демократов переизбрали в палату представителей США

В палату представителей США переизбрали двух умерших в октябре демократов

Фото: Tom Brenner / Reuters

Умершие в прошлом месяце демократы от штатов Пенсильвания и Теннесси были переизбраны в палату представителей США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Так, бывший конгрессмен от Пенсильвании Энтони Делюка, скончавшийся 9 октября на 86-ом году жизни, был переизбран с 85 процентами голосов, пишет Fox News.

По информации Local Memphis, умершая 25 октября в возрасте 93 лет представитель от штата Теннесси Барбара Купер также «выиграла гонку» в избирательном округе своего штата.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.

Марина Совина
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