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10:59, 22 ноября 2022Культура

Продюсер Андрей Разин проиграл в суде семье погибшего Юрия Шатунова

Разин проиграл в суде семье Шатунова, которая получила права на хиты «Ласкового мая»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Продюсер Андрей Разин проиграл в суде семье погибшего экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил без изменений решение о присвоении всех прав на хиты музыкального коллектива близким умершего исполнителя.

8 июня этого года суд апелляционной инстанции в Ставрополе вынес решение в пользу Шатунова и подтвердил отсутствие юридических прав Разина на песни «Ласкового мая». Через две недели после победы в суде певец скончался, а экс-продюсер группы подал кассацию в отношении наследников Шатунова, супруги и двоих его детей.

«Разин сегодня потерпел поражение. Да, он может подать жалобу в Верховный суд РФ. Но его шансы там близки к нулю. Кроме того, все сделки Разина с правами на песни композитора Сергея Кузнецова, в том числе с иностранными лицами из недружественных стран, ничтожны», — рассказала сторона защиты семьи экс-солиста «Ласкового мая».

Ранее Разин пообещал, что к 1 февраля 2023 года все материалы, связанные с Шатуновым и «Ласковым маем», будут заблокированы и удалены из интернета.

Бывший солист группы Юрий Шатунов умер в июне от инфаркта. Тогда его близкие сообщили, что здоровье артиста подкосили бесконечные суды с Разиным.

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Анастасия Астахова
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