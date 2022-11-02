Разин пообещал удалить из интернета все видео с Шатуновым

Продюсер Разин заявил, что видео с солистом «Ласкового мая» Шатуновым удалят из интернета

Продюсер Андрей Разин пообещал, что через три месяца, к 1 февраля 2023 года, все материалы, связанные с Юрой Шатуновым и группой «Ласковый май», будут заблокированы и удалены из интернета. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

По его словам, что ролики останутся лишь на двух YouTube-каналах, и запрет коснется даже федеральных телеканалов и радиостанций. Однако, добавил Разин, любой желающий сможет запросить согласие правообладателя. Он уточнил, что таким образом хочет зачистить информационное поле. «После смерти Юры прошло несколько месяцев — посмотрите, сколько грязи», — отметил продюсер.

В свою очередь, представитель Юры Шатунова Аркадий Кудряшов заявил РИА Новости, что высказывания Разина являются бредом.

8 октября Ставропольский краевой суд отменил решение о правах Разина на песни «Ласкового мая». Таким образом, было аннулировано решение суда 2005 года, по которому все права на 27 хитов коллектива перешли от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру. На следующий день Разин подал иск в кассационный суд.

Бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер в июне от инфаркта. Тогда его близкие сообщили, что здоровье артиста подкосили бесконечные суды с Разиным.