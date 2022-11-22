Спасенная школьником из горящего дома россиянка была пьяна

Родственница школьника, спасшего женщину из горящего дома: пострадавшая была пьяна

Мама школьника, спасшего женщину из горящего дома в Курской области, Светлана Белова в разговоре с «Лентой.ру» сообщила, что россиянка даже не сказала спасибо ребенку и поделилась подробностями произошедшего.

В Курской области 14-летний школьник Максим Чеканов спас женщину из горящего дома. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону. Женщина смогла эвакуироваться после того, как ребенок выломал оконную раму.

За отважный поступок Максиму вручили благодарственное письмо за проявленный героизм во время пожара и спасение людей. Сейчас рассматривается вопрос о награждении его ведомственной наградой.

«Побудило Максима на этот поступок то, что человек был в опасности, и его нужно было спасать. У него был страх за эту женщину, сам не испугался. Сразу понял, что спас человеку жизнь», — рассказала мама Максима.

Женщина добавила, что школьнику было приятно внимание со стороны МЧС, но стать пожарным он не задумывался.

Также Светлана поделилась, что пострадавшая даже не сказала Максиму «спасибо».

Состояние алкогольного опьянения

Тетя Максима Татьяна Брёхова рассказала «Ленте.ру», что женщина, которую школьник спас, не была хозяйкой сгоревшего дома и была в состоянии алкогольного опьянения.

«При этом женщина только обвинила ребенка, что он ее якобы не спас, а был с ней вместе [в доме]. Мало того, что она была в состоянии алкогольного опьянения, она не помнит, как оказалась в горящем доме», — сообщила Татьяна.

Ранее в штате Алабама, США, 10-летние братья-близнецы Брайдон и Кристиан Хассиг вместе со своим 11-летним другом Сэмом Эбертом спасли тонущего в бассейне отца от гибели.