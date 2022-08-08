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10-летние близнецы спасли тонущего отца от гибели

People: братья-близнецы Хассиг из Алабамы вытащили тонущего отца из бассейна

Фото: Hassig Family Chiropractic

В штате Алабама, США, 10-летние братья-близнецы Брайдон и Кристиан Хассиг вместе со своим 11-летним другом Сэмом Эбертом спасли тонущего в бассейне отца от гибели. Об этом сообщает издание People.

Мальчик заметили, что их отец, Брэд Хассиг, делавший дыхательную гимнастику под водой, стал трястись, а его лицо посинело. Брайдон и Кристиан вместе со своим другом незамедлительно бросились на помощь. Подростки вытащили мужчину на сушу, а затем Брайдон сделал отцу искусственное дыхание. Как позже признался мальчик, он не знал, как правильно оказывать первую помощь в таких случаях, однако вспомнил, что видел, как спасают тонущего человека в фильме.

Кристиан заметил водителя недалеко от места происшествия и попросил его вызвать скорую помощь. Брэда доставили в местную больницу и выписали через сутки. Мужчина признался, что будет «благодарен мальчикам до конца жизни» за спасение.

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По словам Брайдона, он знал, что должен спасти жизнь отца. «У меня было множество счастливых, грустных и безумных моментов с отцом. Но в ту секунду я подумал, что не хочу, чтобы это мгновение стало последним», — рассказывает мальчик.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссисипи подросток бросился в воду и спас от гибели четырех человек, которые тонули в реке. Полицейские и мэр города вручили школьнику награду за храбрость и самоотверженность.

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Алиса Удовик
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