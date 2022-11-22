В официальном магазине ФИФА перестали продавать майки с символикой ЧМ в России

В официальном магазине ФИФА в Катаре перестали продавать майки с символикой ЧМ в России

В официальном магазине ФИФА в столице Катара Дохе перестали продавать майки с символикой ЧМ в России 2018 года. Соответствующую информацию приводит ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Отмечается, что в ассортименте данного магазина отсутствуют предметы гардероба с изображением логотипа прошедшего в России в 2018 году турнира. Кроме того, не представлены изделия с маскотом чемпионата — волком Забивакой.

В то же время к продаже доступны футболки с символами других мировых первенств начиная с соревнования, прошедшего в 1930 году в Уругвае. Также известно, что в торговой точке можно приобрести вещи с различными талисманами чемпионатов мира.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России лишилась шансов на участие в турнире из-за санкций ФИФА.

Ранее в ноябре российская журналистка Наталия Архангельская сходила в магазин итальянского бренда Gucci в Европе и поделилась впечатлениями. Бывший главный редактор SNC рассказала, что ее не пустили в бутик марки в Барселоне без сопровождения персонального консультанта, оставив ждать сотрудника у входа.