В возрасте 71 года умер актер фильма «А зори здесь тихие» Александр Старостин

Ушел из жизни советский и российский актер Александр Старостин. Об этом сообщает «Российская газета».

Умер артист 21 ноября в возрасте 71 года. Причина смерти не раскрывается.

Александр Старостин родился в 1951 году в Москве, окончил ГИТИС. Работал в Театре имени Александра Пушкина, Государственном академическом Большом театре и Центральном Доме актера имени Александры Яблочкиной. В кино дебютировал в 1972 году. В его фильмографии насчитывается пять проектов: «А зори здесь тихие», «Обретешь в бою», «Следствие ведут Знатоки», «Почему убили Улофа Пальме?», а также «Несколько капель».

Ранее стало известно о смерти актера из «Унесенных ветром» Микки Куна.