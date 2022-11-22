Дети подняли на смех учительницу из-за одной детали ее внешнего вида

Дети подняли на смех учительницу Ари из-за надетого ею задом наперед наряда

Работающая учительницей в школе блогерша Ари с никнеймом @1ofnine рассказала, что дети подняли ее на смех из-за одной детали ее внешнего вида. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам Ари, когда она пришла в класс, то заметила, что надела свитер задом наперед. Данная особенность наряда вызвала реакцию у восьмиклассников. «Они начали смеяться надо мной», — пояснила женщина.

При этом впоследствии ученики поинтересовались, правильно ли преподавательница надела брюки. Учительница отправилась в туалет, чтобы проверить, и обнаружила, что также перепутала переднюю и заднюю части штанов. «Хотите знать, какой у меня сегодня день? День, когда я надела и свитер, и джинсы задом наперед», — обратилась к зрителям инфлюэнсерша.

Ранее в ноябре сообщалось, что работающая учительницей блогерша из США с никнеймом @officialmisswho восхитила пользователей сети своей внешностью на уроках и в нерабочее время. Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как выглядит в выходные. Она предстала перед камерой в черном шелковом кроп-топе с открытой спиной, под которым не было бюстгальтера, продемонстрировав татуировки на руках и груди. Затем девушка показала, какие наряды выбирает для проведения уроков в школе.