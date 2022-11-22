На Украине возбудили дело против расстрелянных российских военнопленных

Прокуратура Украины возбудила дело против пленных российских военных, расстрелянных ВСУ

Прокуратура Украины возбудила дело против российских пленных военнослужащих, которые были расстреляны украинскими военными в селе Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает Telegram-канал Офиса генеральной прокуратуры Украины.

«Луганская областная прокуратура [Украины] внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения военнослужащими ВС РФ вероломства. Возбуждено уголовное производство по статье нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По версии прокуратуры, российские военные имитируя сдачу в плен якобы «открыли огонь по военнослужащим ВСУ». «Такие деяния запрещаются международным гуманитарным правом», — утверждают следователи.

18 ноября были опубликованы видео с российскими солдатами, расстрелянными украинскими военными. Официальный представитель МИД Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных Вооруженными силами Украины.