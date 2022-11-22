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21:52, 22 ноября 2022Мир

Пентагон выразил надежду на сохранение открытых коммуникаций с Китаем

В Пентагоне сообщили, что надеются на сохранение открытых каналов коммуникации с Китаем

Фото: Al Drago / Reuters

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх рассказала, что ведомство довольно сохранением открытых каналов коммуникаций с Китаем. Она также выразила надежду на то, что диалог между странами не будет остановлен, сообщает РИА Новости.

«Вы видите открытые линии коммуникации, которые мы приветствуем и хотим продолжать видеть эти каналы коммуникации восстановленными и открытыми», — заявила представитель Пентагона.

Ранее обозреватель американского издания 19FortyFive Джеймс Холмс назвал «подлый» способ победы Пекина над Вашингтоном в гипотетической войне за Тайвань. По его словам, вооруженные силы США мало что смогут сделать против Китая в западной части Тихого океана без обильных и регулярных поставок топлива, боеприпасов и продовольствия.

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Марина Совина
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