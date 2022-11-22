В США рассказали о планах помощи Украине после победы республиканцев на выборах

Сенатор США Джим Риш заявил, что республиканцы не откажутся от военной помощи Украине

Республиканцы не откажутся от помощи Украине, звучащие призывы — лишь желание оппонировать Демократической партии. О планах помощи США Киеву после победы республиканцев на выборах рассказал член международного комитета сената Джим Риш, передает Politico.

«Есть очень громкие голоса. Меня это не беспокоит настолько, насколько бы вы хотели, чтобы их не было. Если бы мы были по другую сторону ситуации, они [республиканцы] бы стучали по столу: "Дайте Украине больше денег"», — заявил американский политик.

Ранее стало известно, что запрос Белого дома о выделении дополнительных 37,7 миллиарда долларов на поддержку Украины привел к разногласиям среди членов Республиканской партии США. Некоторые республиканцы в Конгрессе поддержали данную инициативу, однако многие их однопартийцы призвали провести открытое обсуждение вопроса в связи с размером выделяемой суммы.

Некоторые законодатели опасаются, что Палата представителей Конгресса, которая контролируется республиканцами, может воспрепятствовать материальной поддержке Украины. По данным последних опросов, 48 процентов сторонников Республиканской партии считают, что Вашингтон оказывает слишком большую помощь Киеву.