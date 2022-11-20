В Конгрессе США возникли разногласия по предоставлению помощи Украине

Между республиканцами в Конгрессе возникли разногласия из-за материальной поддержки Киева

Запрос Белого дома о выделении дополнительных 37,7 миллиарда долларов на поддержку Украины привел к разногласиям среди членов Республиканской партии США, пишет The Hill.

Некоторые республиканцы в Конгрессе поддержали данную инициативу, однако многие их однопартийцы призвали провести открытое обсуждение вопроса в связи с размером выделяемой суммы.

«Существует твердая двухпартийная поддержка оказания помощи Украине, но я думаю, что есть также интерес в том, чтобы провести учет долларов, которые уже были потрачены», — заявил заместитель лидера республиканского меньшинства в сенате Джон Тьюн.

По его мнению, большинство вопросов по предоставлению помощи решат законодатели следующего созыва Конгресса, который начнется в январе 2023 года. Однако ряд сенаторов-республиканцев хочет внести пакет о предоставлении помощи Киеву в американский бюджет на нынешний финансовый год, который начался 1 октября.

Тем не менее некоторые законодатели опасаются, что Палата представителей Конгресса, которая контролируется республиканцами, может воспрепятствовать материальной поддержке Украины. По данным последних опросов, 48 процентов сторонников Республиканской партии считают, что Вашингтон оказывает слишком большую помощь Киеву.

18 ноября стало известно, что администрация президента США добивается, чтобы Конгресс страны выделил дополнительное финансирование на поддержку Украины. В свою очередь, республиканцы в палате представителей США потребовали аудита финансовой поддержки Киева.