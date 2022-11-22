В ДНР сообщили об успехах войск на павловском и угледарском направлениях

Глава ДНР Пушилин заявил об успехах ВС России на павловском и угледарском направлениях

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска добились успехов на павловском и угледарском направлениях. Его цитирует ТАСС.

«Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи», — заявил глава республики.

Ранее военный корреспондент издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок сообщил, что штурмовые подразделения Вооруженных сил России продвинулись в центральных районах Марьинки. По его словам, украинская армия несет потери и отходит с подготовленных рубежей обороны.