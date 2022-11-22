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10:12, 22 ноября 2022Россия

В ДНР сообщили об успехах войск на павловском и угледарском направлениях

Глава ДНР Пушилин заявил об успехах ВС России на павловском и угледарском направлениях

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска добились успехов на павловском и угледарском направлениях. Его цитирует ТАСС.

«Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи», — заявил глава республики.

Ранее военный корреспондент издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок сообщил, что штурмовые подразделения Вооруженных сил России продвинулись в центральных районах Марьинки. По его словам, украинская армия несет потери и отходит с подготовленных рубежей обороны.

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Алевтина Запольская
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