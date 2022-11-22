Военкор раскрыл подробности продвижения российской армии в ДНР

Военкор Котенок: российские военные продвинулись в центральных районах Марьинки в ДНР

В Марьинке Донецкой народной республики (ДНР) штурмовые подразделения Вооруженных сил (ВС) России продвинулись в центральных районах города. Подробности раскрыл в своем Telegram-канале военный корреспондент издания «Сегодня.ру» и информационно-аналитической службы Донбасса Юрий Котенок.

Как рассказал военкор, Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают ожесточенное сопротивление, однако несут потери и отходят с подготовленных рубежей обороны. Ведутся упорные бои в городской застройке.

У российской армии есть шансы выбить противника из Марьинки полностью, подчеркнул военкор.

Ранее военный корреспондент Валентин Трушнин сообщил, что российские военные начали движение вперед по всей линии фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Наступление идет небыстро, но успешно. Основными направлениями остаются Угледар, Соледар, а также Артемовск, значительная часть которого уже находится под контролем ВС России.

