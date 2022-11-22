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18:34, 22 ноября 2022Интернет и СМИ

Жена звезды Comedy Club прокомментировала слухи о разводе

Телеведущая Утяшева заявила, что в браке с резидентом Comedy Club Волей у них все хорошо

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная телеведущая Ляйсан Утяшева прокомментировала сообщения о ее разводе с мужем, резидентом Comedy Club Павлом Волей. Пост о этом она опубликовала в своем Telegram-канале.

Ведущая отметила, что в сети нередко распространяется информация о ее расставании с супругом. «Комментарии вообще вещь крайне показательная: если кто-то настроен видеть плохое во всем, то он не способен поверить в счастье и любовь других. Это эффект зеркала… К счастью, в обратную сторону он тоже работает», — высказалась знаменитость.

По словам жены звезды Comedy Club, в их браке нет проблем. «Читайте по губам: у нас все хорошо», — заключила она.

Ранее телеведущая рассказала, что спустя десять лет брака с Волей задумалась о смене фамилии. В своем YouTube-шоу «Дерзкая готовка» она рассказала, что подумывает взять фамилию юмориста в качестве сюрприза на годовщину их свадьбы.

Воля и Утяшева поженились в ноябре 2012 года. 14 мая 2013 года у пары родился сын Роберт, а спустя два года на свет появилась их дочь София.

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Олег Давыдов
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