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15:53, 22 ноября 2022Моя страна

Пермские хирурги впервые провели уникальную операцию для предотвращения инсульта

Врачи Пермского края впервые установили в сердце окклюдер для предотвращения инсульта

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Хирурги пермского клинического Кардиодиспансера впервые провели уникальную операцию для предотвращения инсульта. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Пермского края.

Специалисты отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Кардиодиспансера успешно выполнили две операции по установке в сердце специального устройства — окклюдера. Каждое из вмешательств длилось два часа. Операции провела команда специалистов, куда вошли главный врач Кардиодиспансера Кирилл Прохоров, завотделением нарушений ритма сердца Владимир Щербенев, а также завотделением РХМДиЛ ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава России» в Москве Евгений Меркулов. Отмечается, что оба прооперированных пациента чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке из стационара.

Установка окклюдера в ушко левого предсердия, где чаще всего образуются тромбы, позволяет предотвратить такое осложнение при мерцательной аритмии, как инсульт. Во время операции устройство размещается так, чтобы полностью закрывать полость ушка от предсердия.

«Подавляющее число пациентов с фибрилляцией предсердий вынуждены принимать антикоагулянтные препараты, чтобы защитить себя от инсульта. При этом любая травма может привести к фатальному кровотечению», — рассказал Щербенев.

По его словам, установка окклюдера рекомендована пациентам, которые из-за противопоказаний не могут принимать антикоагулянты, предотвращающие формирование тромбов.

Ранее сообщалось, что врачи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Минздрава в Новосибирске провели первую в истории России сложнейшую операцию на сердечном клапане.

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Варвара Кошечкина
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