Офицер Киселев заявил, что американская ЧВК «Моцарт» не в силах противостоять ЧВК «Вагнер»

Американская частная военная компания (ЧВК) «Моцарт» не в силах противостоять российской ЧВК «Вагнер» и создана для поддержания морального духа Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в эфире телеканала «Россия 24» российский полковник полиции из Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Чтобы им противостоять "Вагнеру", они должны обзавестись бронетехникой, должны обзавестись какими-то летательными аппаратами типа "вертушки", самолета, с которыми они привыкли в других странах воевать. Поэтому, думаю, [их задача] больше с морально-психологической точки зрения, чтобы ВСУ уверовали в некую свою победу», — сказал Киселев.

Он также назвал город Сватово приоритетом ВСУ. По словам Киселева, сейчас подойти к городу нереально из-за погодных условий, распутицы и обстрелов российских войск. Кроме того, украинские войска сократили расход боеприпасов.

«Скорее всего, они боеприпасы сейчас накапливают для того, чтобы в дальнейшем, как задачу [президент Украины Владимир] Зеленский ставил, до Нового года Сватово, Рубежное, Старобельск должны быть якобы их», — объяснил полковник полиции.

Ранее стало известно, что на Украине появился тюркский батальон «Туран». Его возглавил гражданин Киргизии Алмаз Кудабек оглы, участвующий в боевых действиях на украинской стороне с 24 февраля.