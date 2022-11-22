Известная российская модель назвала необходимые в женском гардеробе вещи

Модель Елена Кулецкая посоветовала девушкам добавить в гардероб трикотажные костюмы

Известная российская модель, блогер и телеведущая Елена Кулецкая назвала необходимые в женском гардеробе вещи. Ее комментарий приводит «Газета.Ru».

Так, в холодное время года знаменитость призвала носить длинные пальто свободного кроя, под которые, по ее словам, можно надевать пуховые жилетку или куртку. Кроме того, манекенщица посоветовала приобрести трикотажный костюм и простые джинсы. «Если фэшн-задор позволяет, то выбирайте расклешенный фасон, если же для вас это слишком модно — обратите внимание на прямые модели, чуть расширяющиеся книзу», — отметила она, указав, что в данный момент также находятся в тренде различные наряды цвета фуксии.

В то же время девушкам следует включить в гардероб несколько плотных хлопковых футболок свободного кроя с круглым вырезом, а также добавить различные аксессуары. Например, ремни и украшения, имитирующие изделия из золота и серебра, пояснила ведущая шоу «Модные игры».

В июле блогерша Лана Лавиш из США назвала три необходимые в женском гардеробе вещи. По словам инфлюэнсерши, тем, кто хочет составлять элегантные образы, понадобится тренчкот классической модели. Кроме того, она посоветовала приобрести топы нейтральных оттенков и черные лодочки.