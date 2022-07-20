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Названы три необходимые в женском гардеробе вещи

Блогерша Лана Лавиш из США: в женском гардеробе необходим классический тренчкот

Фото: @lavishlana / Tiktok

Блогерша Лана Лавиш из США назвала три необходимые в женском гардеробе вещи. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает почти 293 тысячи человек.

По словам инфлюэнсерши, тем, кто хочет составлять элегантные образы, понадобится тренчкот классической модели. Так, девушка продемонстрировала на камеру два указанных изделия черного и бежевого цветов.

Кроме того, она посоветовала приобрести топы нейтральных оттенков, приведя в качестве примера черную, белую, коричневую и бордовую майки с круглым и V-образным вырезами. В заключение юзерша порекомендовала купить черные лодочки.

Главное достоинство данных вещей в том, что они могут подойти к любому наряду, отметила Лавиш.

Ранее в июле миллионерша и блогерша Карина Молостова назвала удешевляющие женский образ детали. Так, в данный список попали неаккуратные маникюр и педикюр, например, сколы лака на ногтях рук и ног. Кроме того, юзерша высказалась об аксессуарах, назвав их продолжением человека. Она заявила, что грязные обувь и сумка портят внешний вид.

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Алина Гостева
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