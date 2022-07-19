Миллионерша назвала удешевляющие женский образ детали

Миллионерша Молостова заявила, что сколы лака на ногтях рук и ног удешевляют женский образ

Миллионерша и блогерша Карина Молостова назвала удешевляющие женский образ детали. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, на который подписано более 403 тысяч человек.

Так, в данный список попали неаккуратные маникюр и педикюр, например сколы лака на ногтях рук и ног. Кроме того, юзерша высказалась об аксессуарах, назвав их продолжением человека. Она заявила, что грязные обувь и сумка портят внешний вид.

Однако не все зрители согласились с советами блогерши. «Важно то, что у вас внутри, а не ваша оболочка», «К счастью, мне все равно, что вы или кто-либо другой думаете о моих ногтях и ботинках», — прокомментировали они.

На официальном сайте блогерши указано, что, когда ей было восемь лет, ее семья покинула СССР и переехала в США. В 20 лет, согласно размещенной информации, девушка стала миллионершей благодаря собственному бизнесу и инвестициям.

Ранее в июле российская визажистка и стилистка Марина Гуторова раскрыла черты безвкусного женского образа. Так, в список попали несочетающаяся с образом прическа и нанесенный днем вечерний макияж, который подразумевает насыщенный контуринг лица и яркий акцент на глазах. Кроме того, испортить внешний вид способны несвежий маникюр и наращенные ресницы.