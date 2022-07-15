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Российская визажистка раскрыла черты безвкусного женского образа

Визажист Марина Гуторова: наращенные ресницы и несвежий маникюр — черты безвкусного образа

Фото: Andri Wahyudi / Shutterstock

Российская визажистка и стилистка Марина Гуторова раскрыла черты безвкусного женского образа. Комментарий эксперта приводит Marie Claire.

Так, в список попали несочетающаяся с образом прическа и нанесенный днем вечерний макияж, который подразумевает насыщенный контуринг лица и яркий акцент на глазах. «При использовании этих приемов в дневном макияже есть все шансы выглядеть вульгарно», — отметила собеседница издания.

Кроме того, испортить внешний вид способны несвежий маникюр и наращенные ресницы, добавила Гуторова. «Ресницы-веера, достающие до бровей, говорят о плохом вкусе, дешевят образ и, как правило, раздражают мужчин», — пояснила она.

В то же время визажистка призвала отказаться от макияжа с акцентом на всех частях лица сразу, а также от нанесения на проблемную кожу косметических средств со слишком плотной текстурой. Последние, по словам специалистки замазывают покраснения, но при этом подчеркивают неровности.

Ранее блогерша Карина назвала удешевляющую женский образ обувь. По словам девушки, не следует приобретать ультрамодные дизайнерские изделия, поскольку они быстро перестают быть актуальными. Также она призвала отказаться от обуви, которая намеренно выглядит поношенной, старой и грязной.

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Алина Гостева
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