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Блогерша назвала удешевляющую женский образ обувь

TikTok-блогерша Карина: ультрамодная дизайнерская обувь может удешевить женский образ

Фото: Unsplash

Блогерша Карина назвала удешевляющую женский образ обувь. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам девушки, не следует приобретать ультрамодные дизайнерские изделия, поскольку они быстро перестают быть актуальными. «Лучше купить такую пару, которую можно надеть по любому случаю», — пояснила эксперт.

Также она призвала отказаться от обуви, которая намеренно выглядит поношенной, старой и грязной. «Не понимаю, как за подобный товар можно платить большие деньги», — отметила юзерша. Кроме того, пользовательница внесла в список портящей внешний вид обувь, украшенную крупными стразами, и копии дизайнерских изделий.

Ранее в июле стилистка Ханна Чан раскрыла удешевляющие женский образ цвета. По словам эксперта, испортить внешний вид могут предметы гардероба ярких оттенков, поскольку их трудно правильно сочетать с другими вещами и не каждая покупательница сможет составить из них элегантный наряд. Взамен стилистка предложила выбирать изделия нейтральных тонов, которые, по ее словам, выглядят дорого.

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Алина Гостева
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