Путин поучаствовал в спуске атомного ледокола «Якутия» на воду

Президент России Путин принял участие в спуске нового атомного ледокола «Якутия» на воду

В Санкт-Петербурге был спущен на воду строившийся на Балтийском заводе новый атомный ледокол «Якутия», в церемонии по видеосвязи принимал участие президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном портале главы государства.

При спуске ледокола на воду Путин отметил, что Россия готова сотрудничать в строительстве подобных судов с другими странами.

«Мы открыты для сотрудничества с нашими партнерами, с теми, кто хочет работать с Россией. Уверен, все задуманное, несмотря на текущие сложности, мы обязательно претворим в жизнь, для этого будем наращивать возможности нашего атомного ледокольного флота», — заявил президент.

После спуска на воду Балтийский завод продолжит достраивать судно.

«Якутия» — российский атомный ледокол проекта 22220 (ЛК-60Я). Был заложен под строительным номером 05709. Заказчик работ — входящее в «Росатом» ФГУП «Атомфлот».

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