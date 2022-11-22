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13:21, 22 ноября 2022Россия

Минобороны России объявило об уничтожении поставленного Украине западного оружия

Минобороны России объявило об уничтожении батареи М777 и РЛС AN/TPQ-37 ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска уничтожили несколько единиц вооружения, поставленного Западом Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, речь идет об одной уничтоженной Вооруженными силами (ВС) России батарее артиллерийских систем М777 и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Конашенков уточнил, что западное вооружение было уничтожено в Харьковской области Украины и Луганской народной республике.

«В районе населенного пункта Невское Луганской народной республики уничтожены два минометных взвода ВСУ», — добавил представитель Минобороны.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо получить от Запада от 150 до 200 танков, а также 300 бронеавтомобилей.

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Марк Леонов
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