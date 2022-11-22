Российский бизнесмен вложил 40 миллиардов рублей в заводы Донбасса

РБК: экс-глава «Связьинвеста» Юрченко ₽40 млрд рублей в семь крупнейших заводов Донбасса

Российский предприниматель, экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко вложил более 40 миллиардов рублей в семь крупнейших металлургических заводов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом бизнесмен рассказал РБК.

По словам Юрченко, он погасил все задолженности предприятий Донбасса по зарплатам и налогам, их долги подрядчикам и энергетикам, а также Донецкой и Луганской железным дорогам.

Власти ДНР и ЛНР заявили о смене инвестора на ключевых промышленных предприятиях в июне 2021 года. Как сообщали в пресс-службе главы ДНР Дениса Пушилина, решение накопившихся экономических проблем на предприятиях республики возьмет на себя российский предприниматель Евгений Юрченко.

Юрченко в 2009-2010 годах был гендиректором «Связьинвеста», в 2018-м занимал пост врио заместителя губернатора Воронежской области. С 2016 года он является членом совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации».