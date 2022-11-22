Акции Zoom упали почти на 90 процентов

Акции Zoom подешевели на 90% относительно пандемийного пика

Акции американского сервиса видеоконференций Zoom упали почти на 90 процентов относительно пандемийного пика в ноября 2020 года, пишет Reuters.

Во время торгов во вторник 22 ноября стоимость акций компании падала на 10 процентов на фоне новостей о рекордно медленном квартальном росте продаж. Затем падение скорректировалось и составило 8,5 процента на момент написания материала. Если на пиках в 2020 году цена акций Zoom достигала 478 долларов, то на сегодняшний день их стоимость составляет 73,4 доллара.

В периоды локдаунов название Zoom стало именем нарицательным из-за популярности сервиса для общения людей в формате видеосвязи. Однако после окончания пандемии компании приходится искать новые точки для роста бизнеса и сосредотачиваться на новых продуктах, таких как облачный сервис звонков Zoom Phone и хостинг конференций Zoom Rooms.

В третьем квартале операционные расходы компании выросли на 56 процентов, а операционная маржа (отражает отношение операционной прибыли к объему продаж и выражается в процентах) сократилась с 39,1 процента до 34,6 процента.

«У Zoom есть фундаментальный недостаток — компании приходится инвестировать большие средства в удержание доли рынка. Расходы, направленные на то, чтобы удержаться, а не нарастить долю, никогда не были хорошим сигналом и указывали на проблемы в будущем», — сказала аналитик Софи Лунд-Йейтс.

28 октября сообщалось, что пять крупнейших технологических компаний в мире Amazon, Alphabet, Apple, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Microsoft потеряли более 770 миллиардов долларов за неделю на фоне резкого снижения стоимости их акций из-за более слабых, чем ожидали аналитики, финансовых результатов за второй квартал.