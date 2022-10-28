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12:27, 28 октября 2022Экономика

Техногиганты потеряли сотни миллиардов долларов за неделю

Стоимость Amazon, Alphabet, Apple, Meta и Microsoft упала на 770 миллиардов долларов

Фото: Mike Segar / Reuters

Капитализация Amazon, Alphabet, Apple, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Microsoft снизилась на 770 миллиардов долларов с начала недели после публикации Amazon прогноза за третий квартал, сообщает Financial Times.

Ожидаемая прибыль Amazon в четвертом квартале должна составить 140 миллиардов долларов, что на 15 миллиардов долларов меньше, чем прогнозировали аналитики. Хотя обычно в последнем квартале прибыль Amazon растет из-за покупок к праздникам.

Слабые результаты компании увеличили потери технологических гигантов нескольких сотен миллиардов на фондовом рынке, которые продолжаются с начала сезона публикации отчетностей в середине октября. За это время совокупная стоимость «пятерки» сократилась на 950 миллиардов долларов.

Позитивным фактором для рынка, который сократил потери в стоимости компаний, стал свежий отчет Apple, выручка которой выросла на 8 процентов, до 90 миллиардов долларов в четвертом квартале, что стало выше ожиданий аналитиков. В то же время более ранние отчеты Alphabet (материнская компания Google) показали замедление темпов роста выручки по сравнению с прошлым годом из-за снижения доходов от онлайн-рекламы. Доходы Microsoft от облачных вычислений и прогнозы на второй квартал 2023 финансового года также оказались ниже ожиданий.

Ранее Microsoft «незаметно» провела увольнения около 1000 человек из-за надвигающегося риска рецессии мировой экономики. В компании назвали произошедшее «структурными коррективами» после «оценки бизнес-приоритетов».

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Данил Дмитриев
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