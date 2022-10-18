Американская Microsoft «незаметно» провела массовые увольнения

Insider: американский IT-гигант Microsoft уволил около 1000 человек за прошедшую неделю

Американский IT-гигант Microsoft провела увольнения около 1000 человек за прошедшую неделю, попытавшись сделать это незаметно, пишет Insider.

По словам источников, под массовые сокращения попали как опытные сотрудники, так и новички, проработавшие в компании несколько месяцев. Увольнения затронули команды Xbox и Experiences + Devices, а также юридический, стратегический и технический отделы.

В Microsoft назвали произошедшее «структурными коррективами» после «оценки бизнес-приоритетов», но пообещали продолжить «нанимать сотрудников в ключевых областях роста в следующем году». Компания еще в июле заявляла, что из-за надвигающегося риска рецессии мировой экономики уволит менее 1 процента своих сотрудников, общая численность которых составляет порядка 180 тысяч человек. Также Microsoft резко замедлила набор нового персонала.

Руководитель команды Microsoft Mission Engineering Зак Крамер заявил «о снижении приоритета уже ведущихся работ» и указал на необходимость идти на компромиссы, уточняется во внутреннем письме для сотрудников, с которым ознакомился Insider.

Также источники сообщили, что в зоне риска сейчас находятся облачная команда Mission Expansion и работники Studio Alpha, которую в компании когда-то называли «серьезной игровой инициативой» для создания военных симуляторов.

Ранее Microsoft сама давала советы другим компаниям, как удержать молодых сотрудников.

В апреле корпорация приняла решение свернуть свои бизнес-процессы в России из-за военного конфликта на Украине и прекратить продажи товаров и услуг в стране. 27 сентября стало известно, что Microsoft также запретила россиянам скачивать обновленную версию операционной системы Windows 11.