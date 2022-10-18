Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:50, 18 октября 2022Экономика

Американская Microsoft «незаметно» провела массовые увольнения

Insider: американский IT-гигант Microsoft уволил около 1000 человек за прошедшую неделю

Фото: Swayne B. Hall / AP

Американский IT-гигант Microsoft провела увольнения около 1000 человек за прошедшую неделю, попытавшись сделать это незаметно, пишет Insider.

По словам источников, под массовые сокращения попали как опытные сотрудники, так и новички, проработавшие в компании несколько месяцев. Увольнения затронули команды Xbox и Experiences + Devices, а также юридический, стратегический и технический отделы.

В Microsoft назвали произошедшее «структурными коррективами» после «оценки бизнес-приоритетов», но пообещали продолжить «нанимать сотрудников в ключевых областях роста в следующем году». Компания еще в июле заявляла, что из-за надвигающегося риска рецессии мировой экономики уволит менее 1 процента своих сотрудников, общая численность которых составляет порядка 180 тысяч человек. Также Microsoft резко замедлила набор нового персонала.

Материалы по теме:
Забудь его, забудь. Apple, Google и Microsoft хотят отказаться от паролей. Что заменит их в будущем?
Забудь его, забудь.Apple, Google и Microsoft хотят отказаться от паролей. Что заменит их в будущем?
26 июня 2022
Как оплачивать игровые подписки и покупать игры в России: Xbox, Nintendo Switch, PS Store, Steam, Blizzard, EA Play
Как оплачивать игровые подписки и покупать игры в России:Xbox, Nintendo Switch, PS Store, Steam, Blizzard, EA Play
16 октября 2022

Руководитель команды Microsoft Mission Engineering Зак Крамер заявил «о снижении приоритета уже ведущихся работ» и указал на необходимость идти на компромиссы, уточняется во внутреннем письме для сотрудников, с которым ознакомился Insider.

Также источники сообщили, что в зоне риска сейчас находятся облачная команда Mission Expansion и работники Studio Alpha, которую в компании когда-то называли «серьезной игровой инициативой» для создания военных симуляторов.

Ранее Microsoft сама давала советы другим компаниям, как удержать молодых сотрудников.

В апреле корпорация приняла решение свернуть свои бизнес-процессы в России из-за военного конфликта на Украине и прекратить продажи товаров и услуг в стране. 27 сентября стало известно, что Microsoft также запретила россиянам скачивать обновленную версию операционной системы Windows 11.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Данил Дмитриев
Обсудить
Последние новости
Число погибших при падении Су-34 возле жилого дома в Ейске выросло до 15
Набережную российского города завалило мусором из-за отсутствия урн
Американская Microsoft «незаметно» провела массовые увольнения
Берлускони предрек мировую войну в случае вступления Украины в НАТО
В Минкульте уточнили число закрывшихся в России кинотеатров
Новый iPhone оказался несовместим с зарядкой Apple
Названы навсегда вышедшие из моды стрижки
Россиянам назвали срок возвращения импортного алкоголя в страну
Доктор Мясников раскрыл три причины усталости
НАТО анонсировало поставки Киеву средств борьбы с БПЛА
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.