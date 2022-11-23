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01:15, 23 ноября 2022Мир

Во Франции сообщили об истощении арсеналов западных стран из-за помощи Украине

Le Monde: арсеналы западных стран стремительно истощаются из-за отправки оружия Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Арсеналы стран Запада стремительно истощаются из-за постоянных отправок вооружений и боеприпасов Украине, сообщает французская газета Le Monde. Отмечается, что у поставщиков военной помощи Киеву возникла острая необходимость пополнить свои запасы оружия, иначе они потеряют возможность поддерживать Киев.

Издание отмечает, что, по мнению западных аналитиков, запасы в арсеналах США и их союзников быстро иссякают и уже опустились ниже уровня, необходимого для военного планирования и обучения солдат. Газета напомнила, что недавно США были вынуждены закупить у Южной Кореи снаряды для последующей передачи их Украине, несмотря на то, что Сеул взял на себя обязательства не поставлять Украине смертоносные вооружения.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что бои на Украине будут происходить еще долгое время. «Я не хотела бы давать ложных надежд, что эта война может завершиться скоро — в ближайшие дни или недели», — рассказала она.

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Марина Совина
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