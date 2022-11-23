В Германии спрогнозировали длительность боев на Украине

Министр обороны ФРГ Ламбрехт заявила, что бои на Украине продлятся еще длительное время

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт высказалась о том, сколько времени продлятся боевые действия на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

На площадке немецкой Федеральной академии по вопросам политики безопасности Ламбрехт спрогнозировала длительность боев на Украине и допустила, что они будут происходить еще долгое время.

«Я не хотела бы давать ложных надежд, что эта война может завершиться скоро — в ближайшие дни или недели. Мы должны исходить из того, что эта война еще будет продолжаться долго, и поэтому должны настраиваться на то, что мы должны будем оказывать поддержку Украине», — заявила глава Минобороны Германии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры. Он подчеркнул, что не хочет вести диалог с Москвой «за кулисами».

