Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:49, 23 ноября 2022Мир

В Германии спрогнозировали длительность боев на Украине

Министр обороны ФРГ Ламбрехт заявила, что бои на Украине продлятся еще длительное время
СюжетМинобороны:
Кристина Ламбрехт

Кристина Ламбрехт. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт высказалась о том, сколько времени продлятся боевые действия на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

На площадке немецкой Федеральной академии по вопросам политики безопасности Ламбрехт спрогнозировала длительность боев на Украине и допустила, что они будут происходить еще долгое время.

«Я не хотела бы давать ложных надежд, что эта война может завершиться скоро — в ближайшие дни или недели. Мы должны исходить из того, что эта война еще будет продолжаться долго, и поэтому должны настраиваться на то, что мы должны будем оказывать поддержку Украине», — заявила глава Минобороны Германии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры. Он подчеркнул, что не хочет вести диалог с Москвой «за кулисами».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Страны Запада допустили увеличение потолка цен на нефть
Инженера выгнали с работы в жаркий день из-за топа с глубоким декольте
В Болгарии заявили о тяжелом положении в случае арбитража с «Газпромом»
В МВД раскрыли данные об оформлении загранпаспортов на фоне мобилизации
В Германии спрогнозировали длительность боев на Украине
В США оценили российскую «Сатану»
Болгария и Россия договорились об экспорте нефти в Евросоюз в обход санкций
Боец ЧВК «Вагнер» назвал преимущество для российских военных перед украинскими
Бывшего министра образования Украины заподозрили в госизмене
Россиянам объяснили одну странность в работе поисковика Google
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.