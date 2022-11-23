На астанинских переговорах выразили приверженность договоренностям по Сирии

Россия, Турция и Иран заявили о продолжении сотрудничества в борьбе с терроризмом в Сирии

Россия, Турция и Иран заявили о готовности продолжить сотрудничество по борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии», — говорится в заявлении стран по итогам 19-ого раунда переговоров «астанинского формата» в Астане.

Также было подчеркнуто, что террористические организации угрожают национальной безопасности соседних стран из-за трансграничных атак и проникновения террористов на их территорию. Представители Москвы, Тегерана и Анкары отметили растущее число террористических формирований по всей Сирии.

Сообщается, что в переговорах в Астане с 22 по 23 ноября помимо России, Турции и Ирана приняли участие представители ООН, а также правительства и оппозиции Сирии.