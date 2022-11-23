Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 23 ноября 2022Мир

На астанинских переговорах выразили приверженность договоренностям по Сирии

Россия, Турция и Иран заявили о продолжении сотрудничества в борьбе с терроризмом в Сирии

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Россия, Турция и Иран заявили о готовности продолжить сотрудничество по борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии», — говорится в заявлении стран по итогам 19-ого раунда переговоров «астанинского формата» в Астане.

Материалы по теме:
«Диалог — это путь в будущее» Что привнес Нурсултан Назарбаев в международную политику
«Диалог — это путь в будущее»Что привнес Нурсултан Назарбаев в международную политику
6 июля 2021
Российский реванш После поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
Российский реваншПосле поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
14 апреля 2019

Также было подчеркнуто, что террористические организации угрожают национальной безопасности соседних стран из-за трансграничных атак и проникновения террористов на их территорию. Представители Москвы, Тегерана и Анкары отметили растущее число террористических формирований по всей Сирии.

Сообщается, что в переговорах в Астане с 22 по 23 ноября помимо России, Турции и Ирана приняли участие представители ООН, а также правительства и оппозиции Сирии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Эрдоган назвал удары Турции по Сирии и Ираку «только началом»
Стало известно о проблемах со здоровьем певицы МакSим
Пригожин снял на видео вступивших в ЧВК «Вагнер» заключенных
На экс-организатора «Русских маршей» Демушкина завели два административных дела
Появились новые подробности загадочной смерти туристки в люксовом отеле Мексики
Российскую воспитательницу обвинили в смерти двухлетней девочки в детском саду
Появились подробности об уволившемся и отправившемся в зону СВО российском мэре
Офицер с позывным Балу рассказал об обороне на угледарском направлении
Захарова предложила СБУ провести обыски у Зеленского
В Госдуме рассказали о новом обмене военнопленными с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.